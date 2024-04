Omicidio nel carcere di Opera | chi è Domenico Massari - il killer del karaoke che ha ucciso il compagno di cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Milano –avrebbeAntonio Magrini, suodineldi, al culmine di una violenta lite nata da banali motivi di condivisione degli spazi in prigione: prima lo ha colpito alla testa con un oggetto poi lo ha strangolato con la cintura dell’accappatoio. Chi èsta scontando l’ergastolo per l’dell’ex moglie Deborah Ballesio avvenuto a Savona il 14 luglio 2019: è indal 15 luglio 2019, quando si presentò intorno a mezzanotte nell’istituto penitenziario di Sanremo dopo 24 ore di fuga. Per richiamare l’attenzione degli agenti sparò tre colpi di pistola in aria davanti ai cancelli della prigione. ...