Milano – Un detenuto del carcere di Opera è stato ucciso dopo una lite con un altro detenuto suo compagno di cella . Domenico Massari, 59 anni, che sta scontando l’ergastolo per l’ Omicidio ... (ilgiorno)

Milano – Domenico Massari avrebbe ucciso Antonio Magrini, suo compagno di cella nel carcere di Opera , al culmine di una violenta lite nata da banali motivi di condivisione degli spazi in ... (ilgiorno)

Omicidio nel carcere di Opera a Milano: detenuto pugliese strangolato dal compagno di cella - Prima la lite poi l'Omicidio. Un detenuto è stato ucciso dal suo compagno di cella all'interno del carcere di Opera a Milano. La vittima è Antonio Magrini, 68 anni di ...quotidianodipuglia

La Rai cancella Scurati sul 25 aprile, Meloni prende le distanze - Non andrà in onda su Rai3, come previsto, nel programma CheSarà.ansa

Meloni pubblica il monologo di Scurati sul 25 aprile: “Non chiederò mai censura” - "In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 Aprile". Così la presidente de Consiglio ...sbircialanotizia