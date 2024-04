Ok della Camera Usa al potenziale divieto di TikTok

Primo via libera della Camera americana al pacchetto da 95 miliardi di dollari che comprende gli aiuti all'Ucraina, Israele e Taiwan. I democratici si sono scherati al fianco dello speaker ... (quotidiano)

Ok della Camera Usa agli aiuti a Taiwan - WASHINGTON, 20 APR - La Camera Usa ha approvato gli aiuti a Taiwan, nell'ambito di un più ampio pacchetto ora in votazione anche a favore di Ucraina e Israele. (ANSA).

In Ciociaria l’export rallenta - Dopo l’eccezionale crescita delle vendite internazionali del 2022, la provincia di Frosinone registra un -9,4% nel 2023. Nel Lazio i flussi verso i mercati esteri sono in diminuzione del 10% rispetto ...ciociariaoggi

Gasparri chiede a Nordio di punire Di Matteo, gli attivisti delle Agende rosse: “Faccia un passo indietro”. Ma il senatore: “Li denuncio” - Il movimento fondato da Salvatore Borsellino invia una lettera alla premier Meloni per denunciare un "tentativo di boicottaggio, isolamento e delegittimazione" ...ilfattoquotidiano