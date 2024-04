Nuova immunoterapia contro il cancro basata su antibiotici

(Di sabato 20 aprile 2024) Ricercatori dell’Università di Osaka hanno scoperto un nuovo tipo dia base ditetraciclinici per combattere il. Secondo lo studio, pubblicato sul Journal for ImmunoTherapy of Cancer , questiaiuterebbero il sistema immunitario a trovare le cellule tumorali e a stimolare le cellule immunitarie, i linfociti T, ad attaccare e distruggere il, che prolifera nascondendosi dal sistema immunitario. L’aiuta le difese del nostro corpo di “scovare” ed uccidere le cellule tumorali nascoste ed allungare la vita del paziente; tra le più utilizzate c’è quella che si avvale dei cosiddetti “inibitori dei checkpoint immunitari”, (anticorpi monoclonali immunomodulatori che tolgono il freno all’attivazione dei linfociti T, aumentando ...

