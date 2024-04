Netflix - profitti record dopo la stretta sulle password | 9,3 milioni di abbonati in più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 20 aprile 2024)ha raggiunto il suo obiettivo con lasulla condivisione delle. L’azienda pioniera dello streaming ha aumentato i suoidi 9,3in tutto il mondo nel primo trimestre del 2024 appena concluso. Un risultato che è però stato seguito da un annuncio che ha causato una caduta del valore delle sue azioni in Borsa.ha infatti dichiarato che dal 2025 non rivelerà più il numero dei suoi, statistica che fino ad oggi gli investitori avevano utilizzato per valutare la fiducia da riporre nei servizi di streaming. La decisione dell’azienda deriva sicuramente in parte dal fatto che le sue fonti di entrate si stanno differenziando. Dall’altra però, questo dato stava diventando scomodo.cresce ancora: la ...