Napoli - i campioni d'Italia peggiori di sempre? Così si rischia il tracollo

(Di sabato 20 aprile 2024) In casale cose vanno di male in peggio. I sogni Champions non sono aritmeticamente svaniti, però è abbastanza improbabile che con...

Davide Nicola , allenatore dell’ Empoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli . Queste le sue parole: Nicola su come affrontare i ... (terzotemponapoli)

Grazie a un gol di Cerri al 4`, l`Empoli batte 1-0 il Napoli in una gara valida per la 33esima e sestultima giornata di campionato in Serie... (calciomercato)

Serie A, il peggior Napoli della stagione crolla anche ad Empoli: la decide Cerri - Non c’è fine al peggio per il Napoli post scudetto che perde anche contro l’Empoli al Castellani. Ennesima sconfitta, la decima in campionato, per il Napoli che nonostante i 3 cambi di allenatore non ...erreemmenews

Cerri, gol sprint al 4'. Azzurri mai veramente pericolosi, fischiatissimi a metà gara e pure a fine partita - Vento, pioggia e freddo spazzano via le ultime speranza di risalita del Napoli. Ad Empoli arriva un’altra sconfitta che premia la squadra di Nicola (1-0) a caccia di punti salvezza e getta i campioni ...gazzetta

Empoli-Napoli specchio fedele di una A di livello basso. Bastava poco per salvarsi - Grazie a questa Salernitana brutta e senz'anima, abbiamo perso anche il gusto di seguire le altre partite per "gufare" le dirette concorrenti. Dunque non c'è nemmeno voglia ...tuttosalernitana