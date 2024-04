Napoli - De Laurentiis è sceso negli spogliatoi nel primo tempo con l’Empoli | Poi non l’ho più visto

(Di sabato 20 aprile 2024) Il giornalista SKY, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della partita tra Empoli e Frosinone: “Forte contestazione per i giocatori, forse per la prima volta così netta. Contestato anche De, che hailin tribuna, èall’intervallo e nonpiù“. Al termine L'articolo

Il Napoli perde anche a Empoli. Uno a zero. Risultato che non sorprende. Oggi l’Empoli, come tantissimi, è più squadra del Napoli . Il gol lo ha segnato Cerri al quarto minuto di gioco. Da allora la ... (ilnapolista)

Panchina Milan , Stefano Pioli sembra vicino all’addio, ma potrebbe essere un candidato per il Napoli: ecco cosa pensa De Laurentiis Dopo l’eliminazione in Europa League per mano della Roma, in casa ... (dailymilan)

Pioli al Napoli, primo sgarro al Milan: colpo da 20 milioni - Stefano Pioli potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli e si potrebbe verificare un primo sgarro al Milan: affare da 20 milioni ...calciomercato

Sky - De Laurentiis ha lasciato la tribuna di Empoli al 45', mai così forte la contestazione verso il Napoli - Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Empoli-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini: “Il Napoli sotto il settore ospiti Una scena che ogni tanto si ripete, ...msn

La Stampa – Pioli balza in pole per la panchina del Napoli: contatti con ADL - Nelle ultime ore Stefano Pioli è balzato in testa per diventare nuovo allenatore del Napoli. Come riporta La Stampa il tecnico ha ormai chiuso con il ...iamnaples