Napoli - Calzona fa mea culpa | la responsabilità è la mia

(Di sabato 20 aprile 2024) Alta tensione in casadopo la sconfitta in campionato contro l’Empoli. La stagione è sempre più drammatica ed i tifosi hanno manifestato tutto il disappunto dopo il ko del Castellani. Al fischio finale il tecnicosi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “L’approccio alla partita è stato feroce da parte dell’Empoli, siamo entrati molli in campo. Non abbiamo mai affondato, siamo stati timidi ed è inconcepibile questa cosa. Laè la mia, non sono riuscito a trasmettergli la voglia di arrivare più lontano possibile”. Sono le parole di Francesco, tecnico del, a Dazn. “E’ chiaro che se non vinciamo le partite e addirittura le perdiamo è difficile arrivare in Champions, dobbiamo onorare la maglia e dare di più e specialmente di entrare in partita prima. C’è un ...