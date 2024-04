Napoli - 1 mld dalla Regione per riqualificare l’area della Stazione Centrale

(Di sabato 20 aprile 2024) Un investimento di un miliardo di euro per la riqualificazione urbana e ambientalezona a ridossodi. Un progetto che prevede, tra l’altro, la realizzazionenuova sedeCampania. Porta Est è il piano che punta a ridisegnare il territorio delorientalecittà partenopea voluto dall’ente di Palazzo Santa Lucia e che ha visto la spinta propulsiva dello stesso governatore, Vincenzo De Luca, la cui ambizione è “avere un’opera di grande architettura contemporanea sull’esempio di Berlino, Londra, Barcellona, Valencia per avere un ulteriore elemento di identità moderna die di richiamo turistico”. “Dopo un anno di lavoro con Fs Sistemi ...

Napoli, nasce “Porta Est”: 1 miliardo di euro per il nuovo progetto di riqualificazione urbana - Si chiama “Porta Est” ed è un progetto ambizioso di riqualificazione urbana ed ambientale di un'ampia zona del territorio di Napoli. Dopo la pubblicazione ...ilmattino

Campania, De Luca: un mld per riqualificare Porta Est a Napoli - Napoli, 20 apr. (askanews) – Un investimento di un miliardo di euro per la riqualificazione urbana e ambientale della zona a ridosso della Stazione Centrale di Napoli. Un progetto che prevede, tra l’a ...askanews

Pnrr, Mazzotta: 81 miliardi di gare, aggiudicate per 55 mld - Napoli, 20 apr. (askanews) – “Le gare bandite complessivamente per il Piano valgono circa 81 miliardi, un po’ di più, aggiudicate per circa 55 miliardi. Il Sud devo dire un po’ più indietro perché la ...askanews