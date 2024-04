Nacho irrompe sulla lista - ora sono in quattro a ‘giocarsi’ l’Inter ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024)Fernandez nuovamente nel mirino del, dopo averla sfiorata lo scorso anno. Il difensore del Real Madrid si inserisce nelladi Marotta e Ausilio.? Consi arriva asonda diversi profili per la difesa della prossima stagione. L’obiettivo è quello di rafforzarsi con uomini sia giovani che d’esperienza., classe 1990, rientra soprattutto nella seconda categoria. Lo spagnolo è in scadenza dal Real Madrid e ha già fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto. Anche lo scorso anno, il pluricampione delle Merengues doveva lasciare Madrid condestinazione gradita, ma alla fine non se ne fece niente per volere dello stesso difensore di rimanere un altro anno con i Blancos. ...