Muore tragicamente l’ex senatore Buemi | schiacciato da un trattore dietro casa sua

(Di sabato 20 aprile 2024)Enrico, 76 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio alle 15:10 a San Raffaele Cimena, nel Torinese.era alla guida di un piccolo cingolato intento a spostare delle pietre nei campi di via Carpanea quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato finendo in una scarpata: un volo di 40-50 metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Chivasso, i vigili del fuoco e i sanitari. Dal Pci al Pd: due volte deputato, una voltasubentrando a Ignazio Marino Originario di Gassino, imprenditore del settore biomedicale,era un politico molto noto nella provincia di Torino. Dal 1970 al 1975, già giovane militante del Partito Comunista Italiano, ricopre la carica di assessore ...