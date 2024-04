Muguruza si ritira | E’ arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo della mia vita

(Di sabato 20 aprile 2024) (Adnkronos) – “E’per me ildei saluti. La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti, ma sento che èilper me dirmi, aprendo questomia, una nuova era, una nuova”. Con queste parole e un pizzico di emozione Garbiñe, pluricampionessa spagnola di tennis ed ex numero 1 del mondo, ha annunciato oggi il suo ritiro dall’attività agonistica, facendo calare così il sipario su una carriera scintillante, nella sala stampa ai Laureus World Sports Awards, in programma a Madrid presso il Palacio de Cibeles. “Se 25 anni fa, quando ho iniziato a colpire le prime palline da tennis, qualcuno mi ...

Pubblicato il 20 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "E' arrivato per me il momento dei saluti. La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti, ma sento che è arrivato il ... (dayitalianews)

La tennista spagnola lo ha annunciato a Madrid in occasione dei Laureus World Sports Awards "E' arrivato per me il momento dei saluti. La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "E' arrivato per me il momento dei saluti. La mia carriera è stata lunga, bella e piena di momenti importanti e di aneddoti, ma sento che è arrivato il momento per me di ritira rmi, ... (webmagazine24)

Ex numero 1 del mondo, la campionessa si ritira dal tennis a 30 anni - Non annuncio qualunque quello dato in occasione del Laureus World Sports Awards di Madrid. Ad appendere la racchetta al chiodo è una delle più iridate della storia ...tuttosport

Muguruza annuncia il ritiro dopo oltre un anno senza giocare: “Voglio recuperare il tempo perso” - Ex numero uno del mondo e bi-campionessa Slam, la spagnola aveva già fatto capire non avere in programma un rientro nel circuito. Ora la decisione definitiva ...ubitennis

Muguruza annuncia il suo addio al tennis - Garbine Muguruza, ex n.1 del mondo e vincitrice di dieci titoli in carriera tra cui due Slam (Roland Garros 2016, Wimbledon 2017) e un'edizione ...sport.tiscali