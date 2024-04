Monologo di Scurati annullato | la trattativa sul compenso - i documenti interni e la decisione Ciò che non torna nella versione della Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) “La nota del direttore dell’approfondimentoRai non, da quello che risulta dalle ricostruzionivicenda è unaeditoriale“. Francesca Bria, consigliera di amministrazioneRai in quota Pd, non usa giri di parole per smentire il comunicato stampa del direttore Paolo Corsini sull’annullamento deldi Antoniosull’antifascismo, a pochi giorni dal 25 aprile, che sarebbe dovuto andare in onda nel corsopuntata di sabato sera di Chesarà…, programma condotto da Serena Bortone su Rai3. Una nota inviata direttamente dal direttore dell’approfondimento Rai – e non dall’azienda – per chiarire che dietro la scelta non c’è “nessuna censura” ma solo “aspetti di natura economica e contrattuale, sui quali sono in ...