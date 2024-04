Milan-Inter - la Curva Nord chiama tutti a rapporto | il piano per la vigilia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 aprile 2024), domani saràe laha già qualcosa in programma. Ecco ildei tifosi nerazzurri, cheno. FERMENTO – Da giorni lao nerazzurra è in fermento per, un derby che potrebbe trasformarsi in un trionfo storico per la squadra di Simone Inzaghi. Con un countdown ormai agli sgoccioli, al derby della ‘Madonnina’ manca sempre meno. Lunedì sera, alle ore 20.45, San Siro è pronto ad ospitare il big match nel quale, pur vedendo ilfare gli onori di casa, i colori dell’faranno da padrone. Questo perché, ovviamente, i tifosi nerazzurri, che sperano di poter alzare proprio in quel caso ...