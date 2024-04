Milan - chi per la panchina? Per il ‘CorSera’ sono due i nomi papabili…

(Di sabato 20 aprile 2024) Come riportato dal Corriere della Sera stamani,due ipapabili per ladel: ecco quali

Panchina Milan , L’Equipe ha svela to un incontro in programma tra la dirigenza rossonera e Christophe Galtier . Le novità La serata di giovedì ha segnato una cesura importante nella stagione del ... (dailymilan)

Paganin: “Questa Inter mi ricorda quella dei record di Trapattoni. Col Milan…” - Intervistato da Sportweek, l'ex difensore dell'Inter Massimo Paganin ha parlato così in vista del derby di lunedì ...fcinter1908

Dalla Francia, nome a sorpresa per la panchina del Milan: l’indiscrezione - In casa Milan è già partito il toto nomi per il prossimo allenatore. Dalla Francia spuntano rumors che vedono vicino l'ex Psg.spaziomilan

“Doveva andare al Milan”, il retroscena sorprende i tifosi: ora è all’Inter - Durante un'intervista a DAZN spunta un retroscena che riguarda un membro nerazzurro. La notizia ha del clamoroso.spaziomilan