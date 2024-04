Milan - Cardinale in arrivo | il toto-allenatore tiene banc - ma è vietato fallire un altro derby

(Di sabato 20 aprile 2024) In casao il. Il portoghese Paulo Fonseca (ex Roma) del Lille è il nome nuovo (LEGGI QUI) tra i profili valutati...

Gerry Cardinale , proprietario del club rossonero, potrebbe essere presente in tribuna a San Siro per Milan -Inter (pianetamilan)

Milan, arriva Cardinale: le ultime sulla panchina - Un passaggio fondamentale è l'imminente arrivo del patron di RedBird, Gerry Cardinale, atteso in città domenica sera, come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport. Cardinale assisterà alla partita ...gianlucadimarzio

Milan-Inter, c’è la grossa novità: presenza speciale a San Siro per i rossoneri - Grandi novità in vista del "derby della Madonnina" numero 239 . A due giorni da Milan-Inter, è previsto un ritorno a sorpresa.spaziomilan

Salernitana: i convocati per il match contro la Fiorentina - Visualizzazioni: 1 Salernitana: di seguito i convocati da Stefano Colantuono per il match tra i granata e i viola in programma domani, domenica 21 Aprile 2024 alle ore 18:00 Salernitana, i convocati p ...calciostyle