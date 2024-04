Meloni | Pubblico io il testo di Scurati Lo scrittore | Attacchi denigratori - è violenza Polemica sul monologo del 25 aprile cancellato dalla Rai

La Sinistra attacca il governo Meloni , accusato di aver oscurato lo scrittore Scurati , che a lungo si è occupato di Mussolini, in un monologo sul 25 aprile che Sarebbe dovuto andare in onda questa ... (firenzepost)

L'annullamento della presenza in tv di Antonio Scurati apre un nuovo caso in Rai. Lo scrittore sarebbe dovuto essere ospite questa sera su Rai3, nella puntata di... (ilmessaggero)

GIORGIA MELONI interviene in prima persona sulla vicenda del monologo censurato di Antonio Scurati, non per motivi economici ma solo editoriali (censura, appunto) come emerso dalla documentazione ... (bubinoblog)