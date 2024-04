Meloni pubblica il monologo di Scurati su Fb | Io non chiedo censure

(Di sabato 20 aprile 2024) Giorgiaha deciso dire sulla sua pagina Facebook ildi Antonioche è stato eliminato dal palinsesto Rai, facendo gridare alla censura. "In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un...

pubblica to il 20 Aprile, 2024 Giorgia Meloni non ci sta. E spariglia le carte sul tavolo delle polemiche originate dalla presunta censura della Rai che avrebbe colpito Antonio Scurati . La ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – "In un'Italia piena di problemi, anche oggi la sinistra sta montando un caso. Stavolta è per una presunta censura a un monologo di Scurati per celebrare il 25 aprile ". Così la ... (webmagazine24)

Scurati, il testo del monologo cancellato: «Meloni non ha mai ripudiato il fascismo» - Lo ha pubblicato anche la premier sul suo profilo Facebook: «Nessuna censura, la Rai non ha voluto pagare 1.800 euro per un minuto di monologo» ...unionesarda

Concita De Gregorio: “Meloni pubblica il discorso di Scurati sui social Un po’ tardi...” - "Questa lettura è una lettura di libertà, la dedichiamo ad Antonio Scurati. Il suo discorso sul 25 aprile è stato censurato in un programma Rai. Sappiamo ormai da ore che non è una questione economica ...napoli.repubblica

La Rai cancella Scurati sul 25 aprile, Meloni prende le distanze - Non andrà in onda su Rai3, come previsto, nel programma CheSarà.ansa