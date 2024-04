(Di sabato 20 aprile 2024) Lodi, 20 aprile 2024 - Dopo l'incendio nel proprio sito di, le cui operazioni di spegnimento e raffreddamento, in corso nella serata di oggi sabato 20 aprile, parla l'azienda interessata. A2A informa:"Oggi si è sviluppato un incendio all'interno dell’impianto di selezione ementodi. I vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul luogo, insieme alle squadre di emergenza di A2A, hanno spento la maggior parte delle fiamme e sono sul posto per tenere sotto controllo l’area". Poi la precisazione: "Sono stati interessati dall’evento esclusivamenteurbani provenienti dalla raccolta differenziata degli ingombranti, si precisa inoltre che il sito non. Sono in corso tutte le rilevazioni del caso, ...

Maxi rogo di Fombio, l’azienda rassicura: “Non si tratta di rifiuti pericolosi” - Rilevazioni in corso per capire le cause dell’incendio. “Non si registra nessuna conseguenza per il personale e per l’impianto" ...ilgiorno

FOMBIO Fiamme in un’azienda di rifiuti, la Bassa investita da una nube nera. Il sindaco: «Tenete chiuse le finestre» VIDEO - (ore 18.40) Maxi rogo alla A2A Recycling di Fombio, impianto di raccolta, selezione e smaltimento della carta da macero, nella zona industriale del paese. Una colonna di fumo nero, visibile a diversi ...ilcittadino

Incendio a Fombio, il sindaco: "Mantenere finestre chiuse in via precauzionale” - Il primo cittadino rassicura i residenti: “Mi dicono che è tutto sotto controllo. il vento sta disperdendo il fumo lontano dal centro abitato" ...ilgiorno