Max Giusti - applausi finali per Bollicine al Sistina e la dedica al figlio | Non avere mai paura di nessuno

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 20 aprile 2024) Il video deglie ringraziamenti di Maxper il suo one man show, in scena al Teatrodi Roma, con il racconto della genesi dello spettacolo ed una bellaa suoMatteo Vi presentiamo il video deglie ringraziamenti di Maxper il suo one man show, in scena al Teatrodi Roma. Il popolare attore e comico, al termine della Prima, ha chiamato sul palco tra gli altri anche il direttore Massimo Romeo Piparo, con il quale ha raccontato la genesi del suo spettacolo, e fatto una bellaanche a suoMatteo, presente in sala. Guarda la nostra video intervista a ...