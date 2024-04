Marco Armani

(Di sabato 20 aprile 2024), vero nomeAntonio Armenise, è un cantautore, musicista e arrangiatore nato a Bari il 14 giugno del 1961, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha 60 anni; non è nota la sua altezza. Da giovane, ha frequentato il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, diretto dal Maestro Nino Rota.: carriera, canzoni Nel 1982 partecipa a “Domenica In” con il brano Domani; l’anno successivo, è sul palco del Festival di Sanremo con la canzone “E’ la vita”. Nel 1985, torna a Sanremo con “Tu dimmi un cuore ce l’hai”, che sarà il brano di spicco della sua carriera. Nel 2001 partecipa alla trasmissione La notte vola, gara musicale tra i brani più famosi degli anni ottanta, nella quale presenta il suo successo datato 1985, arrivando in semifinale. Nel 2004 partecipa alla prima ...

I Migliori anni, stasera su Rai1: anticipazioni, ospiti e cantanti della terza puntata del 20 aprile - I Migliori anni, stasera su Rai1: anticipazioni, ospiti e cantanti della terza puntata che andrà in onda sabato 20 aprile 2024 ...superguidatv

I Migliori Anni, gli ospiti di sabato 20 aprile da Rita Pavone a Ray Parker Jr fino a Lillo - Prosegue l'appuntamento del sabato sera con I Migliori Anni, il programma condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, ...gazzetta

I Migliori Anni, da Rita Pavone a Ray Parker Jr: tutti gli ospiti di stasera di Carlo Conti - Stasera in tv, sabato 20 aprile alle 21.30 su Rai 1, va in onda I Migliori anni, il programma condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in ...ilmessaggero