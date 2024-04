Marca attacca Xavi | Un fanatico maleducato - prenda esempio da Guardiola

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024) Il Barcellona è stato eliminato dalla Champions League.non l’ha presa bene, hanno fatto il giro sui social le immagini di lui infuriato in campo (è stato poi espulso) e nel post partita ha inveito contro l’arbitraggio. Un atteggiamento che ha fatto snervare Emilio Contreras, che su “” (giornale madridista), critica l’atteggiamento dell’allenatore dei blaugrana e lo contrappone al controllo e la calma di Pep. Il giornale si fa sentire alla vigilia del Clasico.non sa perdere, non rispetta i valori del Barcellona “Due modi per perdere. Uno essendo unper il mondo e l’altro mostrando l’immagine di ciò che un allenatore non dovrebbe mai fare. Uno, congratulandosi con l’avversario e accettando che il calcio è uno sport in cui si può perdere essendo migliori, e l’altro, ...