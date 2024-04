Manchester City - Guardiola attaca | Farci giocare oggi è inaccettabile

(Di sabato 20 aprile 2024) Le parole di Pep, tecnico del, contro i calendari che hanno costretto la sua squadra adopo tre giorni Dopo la vittoria contro il Chelsea in semifinale di FA Cup, Pep, intervistato dalla BBC, è tornato a criticare il calendario che ha costretto il suoa tornare in

Il Manchester City è in finale di FA Cup per la seconda stagione consecutiva. La squadra di Guardiola batte 1-0 il Chelsea al termine di una partita estremamente equilibrata e decisa dal guizzo di ... (sportface)

Dopo l’eliminazione in Champions League il Manchester City vince la semi finale di FA Cup contro il Chelsea e va in finale Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League ai calci di ... (calcionews24)

Championship contro Premier League è il menù di Wembley per l’affascinante semifinale di FA Cup di domenica 21 aprile, che vede Coventry City e Manchester United affrontarsi per il diritto di ... (sport.periodicodaily)

FA CUP - Manchester City in finale, battuto 1-0 il Chelsea - Il Manchester City dimentica, almeno parzialmente, la delusione dell'eliminazione dalla Champions League a opera del Real Madrid, battendo a Wembley per 1-0 il Chelsea nella semifinale della Coppa d'I ...napolimagazine

Il riscatto di Bernardo Silva: segna, stende il Chelsea e manda il City in finale di FA Cup - Dopo l'assurdo rigore fallito al Bernabeu, il portoghese decide la semifinale coi Blues a 6' dalla fine. Domani Coventry-Man United deciderà l'altra finalista ...gazzetta

FA Cup, Manchester City-Chelsea 1-0: Bernardo Silva torna grande, Guardiola vola in finale - Dopo l'eliminazione in Champions League subita ai calci di rigore dal Real Madrid, il Manchester City batte 1-0 il Chelsea e vola in finale di FA Cup. I ...footballnews24