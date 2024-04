Lutto in casa Empoli | è morto l’ex presidente Allegri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) L’è in. E’a 89 annidei toscani, Pietro, che ha guidato tra fine anni ’80 e inizio anni ’90 la formazione toscana, prima dell’inizio della lunga gestione di Fabrizio Corsi. Per commemorare l’imprenditore della moda scomparso quest’oggi, il club toscano indosserà la fascia nera al braccio in segno dinella sfida di questo pomeriggio contro il Napoli: “Pietro era una persona che stimavo enormemente, un vero esempio di galantuomo. Era un amico di famiglia, di mio padre Ruffo e mia madre Marisa, ero legatissimo a lui. Nel 1991 succedetti a lui comedell’e ho ancora ben impresse le sue parole e i suoi consigli che tutt’ora mi porto dietro e che nel tempo mi sono serviti ...