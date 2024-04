Lugo | grande apprezzamento per ' La Notte del Liceo Classico'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024)(Ravenna), 20 aprile 2024 - Nata da un’idea dell’Istituto ‘Gulli e Pennisi’ di Acireale, in Sicilia, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito e il partenariato con la Rai, ieri sera ilGregorio Ricci Curbastro diha ospitato la decima edizione de ‘LaNazionale del’, manifestazione nazionale che unisce le comunità dei Licei classici d’Italia. Trecentocinquanta i Licei Classici italiani partecipanti all’evento, a cui si sono aggiunti quattordici Licei stranieri, che in contemporanea hanno celebrato l’evento nelle loro scuole, in Grecia, Francia, Germania, Spagna, Turchia, Romania, Australia. Ildiha organizzato per l’evento una serie di attività che hanno coinvolto gli studenti ...