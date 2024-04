Lotto - un ultimo sforzo | sta per succedere

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 20 aprile 2024), vietato arrendersi: quello che sogni potrebbe accadere da un momento all’altro. Ecco perché ne siamo convinti. Se l’essere umano fosse arrendevole, non saremmo arrivati da nessuna parte. E nessuno, soprattutto, otterrebbe mai alcunché. Prendiamo i tre uomini protagonisti di questa curiosissima vicenda, per esempio. Ci hanno provato a lungo, ma veramente tanto a lungo. Non hanno desistito, ma perseverato, fino a che il destino, finalmente, o forse la dea bendata, non ha deciso di premiarli per la loro ammirevole costanza. PixabayIniziamo a dire, prima di scoprire nei minimi dettagli cosa effettivamente sia accaduto loro, che i tre uomini in questione vivono in Ontario, più precisamente nella regione di Kitchener-Waterloo. Adesso sono in pensione, ma si conoscono praticamente da una vita. I loro nomi, che nei giorni scorsi, per ovvie ragioni, hanno fatto il giro ...