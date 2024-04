L' omaggio di Ancona all' imperatore Cesare diventa un caso | il marmista sbaglia a scrivere l’incisione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – L'diall'e a Traiano, artefice dell'allargamento del porto per l'approdo delle navi, deturpato dallo strafalcione di un. L'incisione della stessa scritta in latino che campeggia sull'Arco di Traiano nell'area del porto antico, è stata riprodotta per volere dell'amministrazione comunale anche sulla nuova pavimentazione di via XXIX Settembre che collega il cuore del capoluogo marchigiano a Porta Pia. Peccato però che l’“caseari” anzichè “caesari”. Un errore a pietra già posata emerso casualmente e al quale ora bisognerà porre rimedio. Con buona pace della storia. L’iscrizione "Imperatori Caesari divi Nervae filio Nervae Traiano Optimo Augusto Germanico Dacico, ...