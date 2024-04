Lo Show dei Record - le anticipazioni di domenica 21 aprile

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Lodei, ultimo imperdibile appuntamento. Le anticipazioni21, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento con “Lodei”, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. Questa settimana, Gerry Scotti accoglie in studio il cowboy Adam Winrich, famoso in tutto il mondo per le sue strabilianti performace con le fruste. Leggi anche Sergio D’Ottavi svela i progetti futuri e poi parla di Greta Rossetti E poi, tra ipiù eccentrici quello delle Strong Women che,dall’autodromo di Monza, proveranno con la loro incredibile forza fisica a caricare una tonnellata di mobili su un camion. Infine, attesissima la finale del Palo Grasso, un palo di 12 metri, posto orizzontalmente e interamente cosparso di grasso che ...