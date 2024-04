LIVE Scandicci-Conegliano 2-2 - A1 volley femminile in DIRETTA | venete sul filo di lana! 23-25 e si va ancora al tie break!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-25 Il fallo in palleggio di Nwakalor! Si va al tieanche oggi! 23-24 Vincente Haak da zona 2 23-23 Diagonale vincente da zona 2 di Antropova 22-23 Muroooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaahr 22-22 Errore al servizio22-21 La slash di Antropova! Stranamente poco efficace in difesa21-21 Vincente Haak da seconda linea! 21-20 Primo tempo De Kruijf 21-19 Murooooooooooooooooooo Herboooooooooooooooooots 20-19 Mano out Herbots da zona 4 19-19 La pipe di Haak 19-18 mano out Antropova da zona 2 18-18 Mano out Herbots da zona 4 17-18 Diagonale vincente di Haak da zona 2 17-17 La pipe di Zhu! 16-17 Mano out di Herbots da zona 4 staccata da rete 15-17 Vincente Antropova da seconda linea 14-17la diagonale vincente di ...