LIVE Scandicci-Conegliano 1-1 - A1 volley femminile in DIRETTA | le venete pareggiano il conto nel secondo se - 21-25

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Muroooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooor 2-4 Vincente Haak da zona 2 1-1 Errore al servizio1-0 Vincente Antropova da zona 2 21-25 Primo tempo Lubiaaaaaaaaaaaan! L’attaccoi della centrale regala al’1-1! Prosegue all’insegna dell’incertezza la finale scudetto! 21-24 Out l’attacco da seconda linea di Haak 20-24 Mano out Antropova da seconda linea 19-24 Errore al servizio19-23 Muroooooooooooooooooo Washingtooooooooooooooon 18-23 La slash di Robinson 18-22 Vincente Robinson da zona 4 sulle mani del muro 18-21 Vincente Haak da zona 2 18-20 Out la parallela di Robinson da zona 4 17-20 Errore al servizio17-19 Errore al servizio16-19 Diagonale vincente di Haak da zona ...

