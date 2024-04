LIVE – Italia-Svizzera 4-6 - girone Mondiali doppio misto curling 2024 | segui la DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per la terza sessione del Gruppo A deglididi, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. La campionessa olimpica in carica Stefania Constantini e Francesco De Zanna, dopo aver esordito in mattinata contro la Spagna, tornano sul ghiaccio per sfidare la compagine elvetica. Gli azzurri vogliono la vittoria, ma serve una grande prestazione. Marito e moglie Yannick Schwaller and Briar Schwaller-Huerlimann, infatti, non alcuna intenzione di lasciare spazio alla coppia tricolore e vanno a caccia del successo per lanciarsi nel migliore dei modi nel torneo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è ...