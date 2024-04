LIVE Italia-Scozia 7-7 - Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA | primo tempo all’insegna dell’equilibrio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:40molto equilibrato, come testimoniato dal punteggio. Le azzurre si sono superate in difesa, venendo fuori da numerose situazioni complesse, ma hanno invece fatto fatica in attacco, sciupando numerose occasioni con errori dettati dalla fretta. Come ci si aspettava alla vigilia a fare la differenza saranno i dettagli, l’ha tutte le potenzialità per portare a casa la partita. 41? In avanti scozzese, finisce qui il. 39? Mischia ordinata in favore della. 39? In avanti di Sgorbini, quante buone occasioni sprecate… 38? Calzio stoppato da Seye, le azzurre adesso vanno dentro i 22! 37? Rigoni e Giordano non si capiscono e perdono palla, peccato perchè il resto dell’azione era ...