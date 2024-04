LIVE – Italia-Scozia 0-0 | Sei Nazioni femminile 2024 rugby in DIRETTA

(Di sabato 20 aprile 2024) Latestualedi, partita valevole per il quarto turno del Guinness Seidi. Le azzurre, reduci dalla sconfitta contro la Francia, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per riscattarsi e conquistare il secondo successo nel torneo. Coach Raineri sceglie una formazione con qualche cambio rispetto alla precedente uscita per sfidare la compagine scozzese, quinta in classifica con un solo punto in meno della squadra tricolore. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 di sabato 20 aprile allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54: La cinese Dai va al comando del giavellotto con 59.09 11.52: Dopo la prima rotazione del giavellotto in testa c’è la colombiana Ruiz Hurtado con ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Ultime due giornate cruciali per la formazione azzurra, ancora in piena corsa per il terzo posto finale e per la qualificazione ai prossimi ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.46: L’Italia cercherà di stupire in questa rassegna iridata, dopo aver mancato l’accesso alla fase a eliminazione DIRETTA mente nell’ultima ... (oasport)

DIRETTA Serie A, Empoli-Napoli: segui la cronaca LIVE in tempo reale - Calciomercato.it vi offre il match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Nicola e il Napoli di Calzona in tempo reale Il Napoli fa visita all’Empoli in Toscana nel primo anticipo del sabato valido per la 3 ...calciomercato

Arriva in Italia la nuova Dacia Spring, 100% elettrica con una gamma di sei tinte - ROMA (ITALPRESS) - Dal lancio nel 2021, sono già state vendute oltre 140,000 Dacia Spring in Europa. Il 2023 è stato un anno record, con 61.803 unità vendute nel mondo ed un +26,4% rispetto al 2022. È ...civonline

Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: Giacinti parte fuori, in campo Viens – LIVE - Alle ore 16:15 la Roma femminile scende in campo con un'occasione d'oro per laurearsi campione d'Italia per la seconda volta consecutiva.siamolaroma