LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi - sabato 20 aprile 2024 | numer - vincite e montepremi in DIRETTA

(Di sabato 20 aprile 2024) Nuova20, per quanto riguarda i due concorsi die Superena. Si comincia questa sera alle ore 20 con l’del, di cui vi mostriamo le undici cinquine vincenti, ovvero le dieci ruote locali e quella Nazionale. A seguire riecco il momento dedicato all’del Superena, con il sestetto die compresi ilo Jolly e ilo Superstar. Infine, sale l’attesa per conoscere ledi stasera: ilper il “6” è sempre più alto, visto che non si verifica da tantissimo tempo, fatto che porta gli scommettitori a sognare a occhi aperti. Di ...

Ne parlano anche altre testate - Nuova Estrazione oggi, giovedì 18 aprile 2024, per quanto riguarda i due concorsi di Lotto e Superenalotto. Si parte questa sera alle ore 20 con l’Estrazione del Lotto, di cui vi proponiamo le undici ...informazione

Cinque numeri per un milione: Million Day e Million Day Extra, i vincenti delle estrazioni di oggi, mercoledì 17 aprile - Million Day e Million Day Extra, doppio appuntamento anche la domenica per la caccia a quei numeri nella speranza di centrare quel colpo che ...corriereadriatico

LIVE Tones Napoli si riunisce per un evento davvero speciale all’insegna del jazz e dell’improvvisazione. - Venerdì 19 aprile alle ore 21.30 al Bourbon Street in Via Vincenzi Bellini 52 un quartetto d’eccezione firmato LIVE Tones Napoli si riunisce per un evento ...politicamentecorretto