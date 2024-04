Ligue 1 2023 2024 | il Lens piega il Clermont - Rennes corsaro a Nantes

(Di sabato 20 aprile 2024) Prosegue lacon la 30ª giornata Ilpassa in casa con ilper 1-0. Decisivo il rigore realizzato da Sotoca al 3?. La squadra di Haise prova per tutto l’arco dell’incontro a trovare il gol della sicurezza senza trovarlo, ma riesce ad evitare un beffardo pareggio nel finale.che torna a vincere dopo quattro partite senza successo (1 pareggio e 3 sconfitte) e si conferma al sesto posto con 46 punti.che resta ultimo a 22 punti con 6 punti di distacco dalla zona salvezza. Ritrova i tre punti anche il, che vince 3-0 in trasferta sul campo del. La squadra di Stephan, dopo un primo tempo di studio, dilaga nel secondo tempo con i gol di Kalimuendo (67?), Bourigeaud (76?) e il rigore di ...

