Liga 2023 2024 - il Girona vede la Champions | Cadice battuto 4-1

(Di sabato 20 aprile 2024) Iltravolge il4-1 e blinda il terzo posto in classifica in. Nella trentaduesima giornata del campionato spagnolo, al 9? Garcia realizza la rete dell’1-0 su assist di Savio e dà il via alla goleada della squadra rivelazione della stagione. Al 22? Martin firma il raddoppio e al 71? è il turno di Dovbyk. All’81’ l’ex Lazio Escalante accorcia le distanze e prova a riaprire la gara, ma una rete di Portu all’82’ chiude definitivamente i conti. Ilsale a 68 punti, 10 in più dell’Athletic Bilbao (ieri fermato sull’1-1 dal Granada) a sei giornate dal termine. Si complica la situazione del, attualmente terzultimo con 25 punti, sei in meno del Celta Vigo diciassettesimo. SportFace.