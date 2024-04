Liegi-Bastogne-Liegi 2024 - è già sfida tra Pogacar e Van Der Poel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 aprile- Per molti, nonostante una startlist da urlo, lasarà una questione tra Tadeje Mathieu Van Der, i rivali-amici che alla vigilia della Doyenne scaldano già i motori davanti a microfoni e taccuini. Le dichiarazioni diUn anno fa l'ultima gara del Trittico delle Ardenne fu fatale per il prosieguo delle ambizioni stagionali dello sloveno, che cadde proprio nei primi chilometri e si fratturò il polso: il ritorno in tempo in vista del Tour de France 2023 sarebbe stato possibile, ma il dazio da pagare in termini di condizione fisica si sarebbe inesorabilmente palesato nell'ultima settimana, pur confezionando comunque un ottimo secondo posto alle ...