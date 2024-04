Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | chi fermerà Tadej?

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 20 aprile 2024) Domani, con partenza in mattinata per gli uomini e all’ora di pranzo per le donne, si disputerà la, la più antica tra le cinque classiche monumento del calendario ciclistico internazionale. La corsa, giunta all’edizione 110 in campo maschile e all’ottava per le signore, misurerà 259 chilometri per gli uomini e 153 per le donne, cui in pratica viene risparmiato il tratto iniziale pianeggiante da. La fase decisiva è analoga per entrambi generi con tutte le salite che hanno reso mitica la Doyenne, dallo Stockeu alla Roche-aux-Faucons, senza dimenticare l’ascesa simbolo di questa gara: la Redoute. La, non dissimile dall’Epifania che tutte le feste le porta via, chiude la campagna ...