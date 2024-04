L’Empoli correva più del Napoli - differente preparazione fisica Sky

Il Napoli crolla al Castellani: l'Empoli si impone 1-0 - L'Empoli lotta, corre e merita per ardore, furore e resistenza. Una vittoria che vale oro per la salvezza. Il Napoli subisce la decima sconfitta in campionato che affievolisce e defocalizza i barlumi ...marigliano

Empoli, le pagelle di CM: difesa impenetrabile. Cerri, stavolta è buono e vale tre punti! - Empoli-Napoli 1-0 Caprile 6,5: non è chiamato a compiere parate particolarmente difficili, ma trasmette grande sicurezza a tutto il reparto. Bereszynski 7: da.calciomercato

delle tensioni della guerra - Ed è previsto che continui così non solo per tutto l’anno in corso, ma anche per l’anno venturo. Non si tratta di cifre record, ma tuttavia prossime alla normalità. Ci troviamo inoltre di fronte a un ...ilmattino