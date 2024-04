Le ragazze - la seconda puntata del 20 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 20 aprile 2024) Leson tornate: l’edizionedel programma di Raitre prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura è giunto alla nona edizione, in onda da sabato 13alle 21:45 con quattro nuove puntate, sempre dedicate alle storie di figure femminili che hanno contribuito, nelle rispettive generazioni, a creare dei punti di svolta. A condurre, per il secondo anno consecutivo, c’è Francesca Fialdini, che in ogniintroduce le storie di cinque donne di diverse generazioni, che raccontano la loro vita. Come sempre, si parte con la decana della. I racconti personali hanno sullo sfondo la storia del Paese e illuminano eventi che hanno riguardato tutti noi. Ogni racconto de Leviene arricchito dall’archivio privato delle protagoniste e dai preziosi materiali delle ...