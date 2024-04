Lazio - Kamada smentisce le voci | La clausola? Non c’è niente di vero

Lazio, Kamada e il futuro: "La clausola sul mio contratto Ecco la verità..." - Il centrocampista giapponese, autore dell'assist per il gol di Luis Alberto a Genova, spiega: "Con Tudor mi sento finalmente a mio agio" ...corrieredellosport

Lazio, Luis Alberto e il gol al Genoa che non chiude la corsa Champions - La vittoria di Genova rilancia la Lazio di Tudor, 3 vittorie su 4 in campionato da quando è arrivato in panchina: il traguardo Champions resta lontano ma non è impossibile. E contro il Genoa il gol è ...sport.sky

Kamada: "Sento la fiducia di Tudor. Futuro Nulla di deciso" - Proprio su Tudor, Kamada esprime un pensiero di riconoscenza: " Sento la sua fiducia, mi sta guardando e penso che sia l'allenatore giusto per me per diversi motivi ".gianlucadimarzio