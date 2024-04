L' attrice di Mare fuori crolla in tv | il racconto straziante

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 20 aprile 2024) Giovanna Sannino è attualmente una delle attrici emergenti in Italia, grazie al suo personaggio Carmela di “”. Carmela, la moglie di Edoardo Conte, una donna molto forte e determinata, incarna un personaggio amatissimo dai milioni di fan della serie. Giovanna, nella puntata di Verissimo di oggi, ha raccontato a fondo tutte le sfumature che ha dato al personaggio di Carmela, confermando la sua presenza anche per la prossima quinta stagione della serie. La parte più toccante dell'intervista di Giovanna, tuttavia, è stato ilche lei ha fatto del suo papà, una storiache l'ha vistare in diretta televisiva. Giovanna ha parlato del ricordo di una infausta mattina, quando sono arrivati i Carabinieri a casa sua per prelevare il padre, il quale è stato 10 giorni in ...