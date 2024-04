L’artista delle vetrine spente | Negozi sfitti - Reggio svetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024)Emilia, 20 aprile 2024 – Questa volta sulla vetrina ha dipinto un piccolo bambù, a rappresentare il primo ‘Non sfitto’ da lei decorato, una sorta di piccola rinascita, al contrario dei 140 esercizi commercialidel centro storico su cui aveva lasciato la sua impronta tutto in una notte (poi fermata dalla polizia locale). Freak of Nature, milanese di origine veneta (Bassano del Grappa e Vicenza) si è finalmente svelata al pubblico diquale ospite speciale dell’happening di chiusura della mostra fotografica ‘’ di Gianni Marconi, che tanta attenzione e successo ha riscosso nella cittadinanza, "pensata per scongiurare che il centro diventi un grande vuoto a perdere". Ad accoglierla lo spazio Artyou, atelier della restauratrice Daniela Ambrosetti in via Gazzata, sulla cui vetrina ...