L’antisionismo è antisemitismo - ma quelli dei cortei non lo sanno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) Che un rettore di molto ignorante faccia la figura del peracottaro ingarbugliandosi nella fine analisi da sottoscala di centro sociale secondo cui “non è” sorprende poco. Ma quel ridicolo esempio di rimasticature da mezze stagioni scomparse e non ci sono più gli artigiani di una volta denuncia una realtà di pregiudizio e fraintendimento molto più vasta e implicante. E non mi riferisco tanto a ciò che l’“antisionismo”, di fatto, rappresenta nelle strade e lungo idegli ultimi mesi, vale a dire il desiderio di repulisti dal fiume al mare: mi riferisco piuttosto alla diffusa e sbagliatissima idea, di cui quell’accademia delle otto e mezza si fa propalatrice, che al sionismo abbiano appartenuto in passato e appartengano oggi schiere di forsennati che rivendicano su base biblica il diritto all’impronta ...