(Di sabato 20 aprile 2024) Casale Monferrato, 20 aprile 2024 – La salvezza adesso è di nuovo appesa a un filo, ai risultati delle altre, che non è mai una bella cosa. Ma lascesa in campo sul campo della Bertram è statatenera per sperare di farcela. Schiacciante il confronto a rimbalzo (42-26), che ha consentito adi avere spesso un’altra opportunità. E questo nonostante le mancasse il centro titolare, Kamagate. Radosevic invece c’era (contrariamente a quanto annunciato dal club) ma i suoi 4’ non sono stati degni di nota. La differenza l’ha fatta la fisicità degli esterni: 8 rimbalzi a testa sia per Weems che per Obasohan, la chiave dell’inizio prima che Baldasso esplodesse la sua prova più fragorosa in maglia Derthona, 6/10 nelle bombe. Si sapeva che era il pericolo numero uno al tiro, ma lanon ha fatto molto ...

Oggi Foreman sarà all’ambasciata di New York per fare il visto, una pratica necessaria per poter diventare a tutti gli effetti un tesserato della Carpegna Prosciutto. La Nazionale statunintense ... (sport.quotidiano)

La Vuelle cede contro Tortona, si complica la corsa alla salvezza. "Siamo andati in difficoltà sia in attacco che in difesa" - 3' di lettura 21/04/2024 - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel match della 28^ giornata di Serie A al PalaEnergica di Casale Monferrato contro la Bertram Derthona Tortona non conquista i due ...viverepesaro

La Vuelle non ingrana la terza: troppo teneri contro Tortona - BERTRAM TORTONA: Zerini 2, Ross 9, Dowe 13, Candi, Tavernelli, Strautins 7, Baldasso 23, Severini 12, Obasohan 14, Weems 12, Thomas 2, Radosevic. All. De Raffaele. CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McDuffie ...ilrestodelcarlino

LBA - Bertram Derthona vs Vuelle Pesaro, diretta (74-60 al 33') - 35' - Impressionante Dowe, schiacciatone. Dall'altra parte McDuffie segna da sotto il nuovo -14. Baldasso non si ferma più: altra tripla e +17, ora strada davvero in salita per la VL. McDuffie sbaglia ...pianetabasket