La Stampa – Lotito su Udinese-Roma e Ndicka | Hanno sospeso una partita per un codice giallo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 aprile 2024) Parole che faranno discutere. A dirle è il presidente della Lazio, Claudio, nel corso di un Consiglio Nazionale di Forza Italia. Secondo quanto riportato da ‘La’ il numero uno biancoceleste si sarebbe messo a chiacchierare di calcio in merito alle polemiche delle ultime ore sulla prosecuzione di, matchper il malore dial 72?, fissato dalla Lega di Serie A per giovedì 25 aprile alle ore 20. “Diciamola tutta,fermato unaper un”, il virgolettato riportato dal quotidiano. L’obiezione dei presenti è ovvia: lì per lì il malore di ‘sembrava una cosa seria, le prime diagnosi superficiali non avevano escluso l’infarto e i giocatori ...