La Rai le chiude subito lo show? Cardinali e porn***star | Chiara Francini reagisce così

(Di sabato 20 aprile 2024) Non è finita bene perin Rai, soprattutto è finita prima del previsto. A causa degli ascolti deludenti, Rai 1 ha deciso dire anzitempo lodell'attrice toscana, Forte e, dopo appena la seconda puntata. Non ci sarà, dunque, la terza prima serata. "Il programma era stato pensato con con finalità sperimentali ma pur veicolando valori importanti e originali non ha prodotto risultati auspicati", spiega la nota della direzione Prime Time della Rai. Lei,, sembra averla presa bene, o comunque fa buon viso a cattivo gioco e sui social, tra il serio e il faceto, sembra chiedere scusa ai telespettatori e togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Forse ho esagerato". "Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano - spiega ...

La terza e ultima puntata del programma Forte e Chiara non andrà in onda su Rai1 . Lo comunica la direzione Prime Time della Rai. Il progetto, pensato con finalità sperimentali, pur veicolando valori ... (gazzettadelsud)

Forte e Chiara chiude per ascolti flop dopo solo due puntate , la Rai ha deciso di cancellare il programma di Chiara Francini in onda il mercoledì in prima serata su Rai 1. Brutto periodo per la Rai ... (ilgiornaleditalia)

Non ci sarà la terza puntata di “Forte e Chiara ”. chiude in anticipo e per bassi Ascolti lo show ideato e condotto da Chiara Francini. La notizia anticipata da Dagospia è stata confermata dalla Rai ... (ilfattoquotidiano)

Meloni pubblica sui suoi social il testo di Scurati: “La sinistra grida al regime, Rai non ha voluto pagare 1800 euro per 1 minuto” - A quasi 24 ore dall’annuncio di Serena Bortone sulla cancellazione da parte della Rai del monologo dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile l’azienda della tv pubblica non ha ancora dato una vers ...ilfattoquotidiano

Ci fu doping di massa tra i nuotatori della Cina prima delle Olimpiadi: la Wada non ha verificato. L’inchiesta di Ard e New York Times - Al centro dello scandalo 23 nuotatori cinesi trovati positivi sei mesi prima di Tokyo: l'Agenzia antidoping ha creduto alla contaminazione alimentare in hotel Uno scandalo di portata mondiale, mai app ...ilfattoquotidiano

Chiara Francini, le scuse dopo la chiusura del suo show: «Mi spiace, forse ho esagerato». Le reazioni degli amici Vip - Arriva forte e chiaro il commento di Chiara Francini dopo l'annuncio della chiusura anticipata del suo show su Rai 1. L'attrice, via Instagram si è congedata dal suo pubblico ...leggo