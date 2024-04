(Di sabato 20 aprile 2024) Dal 2022 fino al 2027 crolla la spesa in rapporto al Pil. Solo la Grecia fa peggio del nostro Paese. Per Meloni “fondi al massimo storico”, ma il suo Def la smentisce. L’allarme della Corte dei conti

La banda delle torture torna a colpire a Roma : dopo l’omicidio di un carrozziere, trovato un dito mozzato in un B&B sull’Appia. La Polizia è intervenuta nell’area dell’Appia a Roma – ... (ilcorrieredellacitta)

Una nuova polemica scuote il panorama educativo italiano, questa volta con un episodio che coinvolge una scuola a Roma. La scuola comunale per l'infanzia Ada Negri, nell'Istituto Comprensivo "Via ... (iltempo)

La mannaia del governo sulla sanità pubblica. “Italia ultima in Europa” - Dal 2022 fino al 2027 crolla la spesa in rapporto al Pil. Solo la Grecia fa peggio del nostro Paese. Per Meloni “fondi al massimo storico”, ma il suo Def la ...repubblica

Il fabbricante di ghigliottine - Il blog del Museo nazionale svizzero ripercorre la storia di un falegname, incaricato un giorno della costruzione di una ghigliottina.swissinfo.ch

Forte e Chiara, mannaia: si chiude, reazioni di Francini e Argentero - Chiuso il programma di Francesca Francini: la reazione dell'attrice e di Luca Argentero, ospitato nel corso della prima puntata ...gossipetv