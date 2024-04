La FIFA contro agenti e intermediari | Infantino chiede aiuto anche ai governi nazionali

Serie A, Premier , Liga e le altre pensano a una causa contro la Fifa per il Mondiale per club . Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Le Leghe nazionali di tutto il mondo si uniscono. Serie A, Premier , ... (ilnapolista)

Non si placano le polemiche dopo le parole di Aurelio De Laurentiis contro la Juve in merito al Mondiale: le IMMAGINI repostate da Alvino tornano a far discutere. La prossima sfida che attende il ... (spazionapoli)