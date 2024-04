La ‘Dolce Vita’ corre ancora | ecco la Triumph di Fellini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Finale Emilia (Modena), 20 aprile 2024 – Sembra di sentire la voce della splendida Anita, "Marcello, come here!" . Via Mazzini a Finale Emilia non è certo come via del Tritone o via del Corso a Roma, e la fontana di piazza Baccarini non assomiglia neppure lontanamente alla Fontana di Trevi, eppure l’atmosfera è quella: quando oggi pomeriggio laTR3 è arrivata nel cuore della cittadina della Bassa modenese, sotto nuvoloni che minacciavano pioggia, pareva davvero di essere tornati al tempo delladi, quella di Mastroianni e della biondissima Ekberg che ha fatto girare la testa a tantissimi uomini. Ospite d’onore della grande festa Anni ‘60 che si concluderà domani a Finale, fra twist e rock’n’roll, è stata appunto la vettura originale del film, di proprietà dell’avvocato Filippo Berselli, ...